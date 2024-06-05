Жара в Краснодаре: узнали, кому жаловаться на неработающие кондиционеры в транспорте

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала, куда жаловаться на неработающие кондиционеры в трамваях, троллейбусах и автобусах

5 июня телеграм-канал «МЦУ Краснодар» заявил, что водители общественного транспорта, оборудованного кондиционером, обязаны включать его по просьбе пассажиров.

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Если в трамваях, троллейбусах и автобусах города устройство выключено, то жители могут написать жалобу в WhatsApp МУП «КТТУ» по телефону: 8(988)461-95-32

В текстовых и голосовых сообщениях необходимо указать дату, время и номер маршрута.

Напомним, что к середине текущей недели жара в Краснодаре достигла до 36 °С. Городские аттракционы ограничили работу в дневные часы до 6 июня включительно.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре летом 2024 года начнут укладывать рельсы новой трамвайной линии.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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