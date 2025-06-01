В Краснодаре снова изменили схему движения под Тургеневским мостом

Телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил , что 1 июня под Тургеневским мостом изменили схему движения транспорта. Это сделали, чтобы разгрузить прилегающие перекрестки и улучшить проезд из центра города.

Дорожники открыли одну полосу по улице Буденного для поворота направо в сторону моста. Таким образом, можно будет выехать в сторону Фестивального микрорайона и северной части города.



Ранее участок улицы Буденного от Тургеневского моста был односторонним — водители могли проехать только в сторону центра Краснодара.

В дептрансе уточнили, что участок улицы Братьев Игнатовых от Буденного до Калинина пока останется односторонним.