В Краснодаре снова изменили схему движения под Тургеневским мостом
Власти Краснодара рассказали о новой схеме движения в районе Тургеневского моста
Телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что 1 июня под Тургеневским мостом изменили схему движения транспорта. Это сделали, чтобы разгрузить прилегающие перекрестки и улучшить проезд из центра города.
Дзен на Тургеневском мосту:
Дорожники открыли одну полосу по улице Буденного для поворота направо в сторону моста. Таким образом, можно будет выехать в сторону Фестивального микрорайона и северной части города.
Ранее участок улицы Буденного от Тургеневского моста был односторонним — водители могли проехать только в сторону центра Краснодара.
В дептрансе уточнили, что участок улицы Братьев Игнатовых от Буденного до Калинина пока останется односторонним.
Напомним, что ремонт Тургеневского моста стартовал 16 апреля. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.
Отметим, что ремонт планируют завершить до 31 мая 2027 года. Работы ведет новороссийская компания ООО «Основа». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей.
Ранее Юга.ру писали, что уже сделали на Тургеневском мосту с начала ремонта.