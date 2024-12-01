Стало известно, почему провалилась Московская и когда ее починят

Краснодарская ЕДДС рассказала о причинах возникновения огромной ямы на улице Московской.

Согласно данным этой организации, к провалу грунта привел дефект, допущенный в 1962 году при строительстве канализационного коллектора. Чтобы канализация работала нормально, пока идет ремонт, на месте аварии установили перекачивающую станцию.

Все работы обещают завершить до 5 декабря — до этого времени трамваи по Московской ходить не будут (вместо них пассажиров от Петра Метальникова до Политеха и обратно возят четыре автобуса №0), а автомобильное движение на одном из участков улицы продолжит оставаться ограниченным.