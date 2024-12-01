Стало известно, почему провалилась Московская и когда ее починят

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Специалисты озвучили причины провала грунта на улице Московской и сроки ликвидации этой аварии

Краснодарская ЕДДС рассказала о причинах возникновения огромной ямы на улице Московской.

Согласно данным этой организации, к провалу грунта привел дефект, допущенный в 1962 году при строительстве канализационного коллектора. Чтобы канализация работала нормально, пока идет ремонт, на месте аварии установили перекачивающую станцию.

Все работы обещают завершить до 5 декабря — до этого времени трамваи по Московской ходить не будут (вместо них пассажиров от Петра Метальникова до Политеха и обратно возят четыре автобуса №0), а автомобильное движение на одном из участков улицы продолжит оставаться ограниченным.

Это не первый провал грунта на Московской в 2024 году — в мае движение трамваев уже перекрывали на четыре дня. Также сегодня обещают закончить ремонт дорожного поркытия улицы Ставропольской напротив дома №127.

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Стало известно, почему провалилась Московская и когда ее починят
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