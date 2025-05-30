Редкие издания и «странные» находки. В Краснодаре пройдет книжный маркет

Книжный маркет пройдет в старинном особняке на Седина (0+)

Телеграм-канал «Книгоголики» анонсировал на 1 июня книжный маркет в старинном особняке с лепниной, в котором расположен магазин винтажных предметов Sofa.

Краснодарцев ждут больше сотни книг — фантастика, философия, детективы, а также редкие издания и «странные» находки. Все книги будут продавать по «приятным» ценам.

«Мы просто два человека, которые распрощались с иллюзией «все это когда-нибудь прочитаю» — и решили устроить большую распродажу личной коллекции», — пишут в телеграм-канале маркета.