Великий, загадочный и уникальный: в Краснодаре пройдет лекция о Леонардо да Винчи

В Краснодаре состоится лекция о творчестве и открытиях художника Леонардо да Винчи (0+)

Телеграм-канал арт-резиденции «Дом книги» анонсировал на 2 июня лекцию о жизни, творчестве и открытиях Леонардо да Винчи. Гостям расскажут малоизвестные факты о художнике, тайнах его произведений, об особенностях стиля, а также инженерных и научных идеях мастера.

Лекцию проведет искусствовед Яна Манакова. Она глубже познакомит с гостей личностью, изменившей ход искусства и науки.



Мероприятие начнется в 18:30 по адресу: Красная, 43, арт-резиденция «Дом книги». Вход на лекцию свободный, но по предварительной регистрации.