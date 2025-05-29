Великий, загадочный и уникальный: в Краснодаре пройдет лекция о Леонардо да Винчи

Краснодарский край

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  • «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо», Леонардо да Винчи © Изображение является общественным достоянием
    «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо», Леонардо да Винчи © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре состоится лекция о творчестве и открытиях художника Леонардо да Винчи (0+)

Телеграм-канал арт-резиденции «Дом книги» анонсировал на 2 июня лекцию о жизни, творчестве и открытиях Леонардо да Винчи. Гостям расскажут малоизвестные факты о художнике, тайнах его произведений, об особенностях стиля, а также инженерных и научных идеях мастера.

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Лекцию проведет искусствовед Яна Манакова. Она глубже познакомит с гостей личностью, изменившей ход искусства и науки.

Мероприятие начнется в 18:30 по адресу: Красная, 43, арт-резиденция «Дом книги». Вход на лекцию свободный, но по предварительной регистрации.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка живописи «Под небом голубым». Экспозиция будет работать до 4 июня.

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