Поздравления от Путина, Кондратьева и Овечкина, подкол от «Зенита» и празднование под «Король и Шут». Собрали реакции на чемпионство ФК «Краснодар»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Матч «Краснодар» — «Валенсия», Краснодар, 14 марта 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Матч «Краснодар» — «Валенсия», Краснодар, 14 марта 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Быки» впервые стали чемпионами России по футболу, но получили не только поздравления

Напомним, 24 мая ФК «Краснодар» в заключительном туре Российской футбольной Премьер-лиги обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:0. Эта победа принесла «быкам» чемпионский титул. 

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева, сообщило ТАСС. 

«Быков» поздравил и сам губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале:

Президент и владелец футбольного клуба Сергей Галицкий отказался от поздравлений в свой адрес и заявил, что победа «Краснодара» — заслуга команды.

Новороссийскому «Черноморцу» не разрешили играть в футбольной элите:

Нападающий «быков» Федор Смолов в интервью с «Матч ТВ» наоборот отметил, что «первый человек, который больше всего заслуживает чемпионство, — это он [Галицкий]».

Отметил победу и комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: 

Хоккеист Александр Овечкин позвонил нападающему «Краснодара» Федору Смолову и поздравил команду. Игроки в этот момент праздновали завоевание титула под песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». 

«Зенит» также поздравил «Краснодар», но с фразой «Зенит — чемпион!». Поздравление появилось 24 мая на официальном сайте сине-бело-голубых. При этом сообщение не было похоже по стилю на другие посты клуба.

«У нас творческая группа», — прокомментировал пост председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

  • Пост «Зенита» с поздравлением ФК «Краснодар» © Официальный сайт команды «Зенит»
    Пост «Зенита» с поздравлением ФК «Краснодар» © Официальный сайт команды «Зенит»

Другой представитель «Зенита», ассистент тренера Александр Анюков, считает, что «Зенит» самостоятельно упустил чемпионство «Краснодару». 

«Краснодар» действительно стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном «Краснодар» — хорошая команда, но это «Зенит» свое упустил», — заявил Анюков.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сравнил эмоции от победы с эмоциями при рождении ребенка: «Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работу. Все понимали, что это наш шанс и мы не должны его упустить»

Хотя, по словам Мусаева, изначально команда не ждала хорошего судейства, а в начале сезона аналитики оценивали вероятность чемпионского титула «Краснодара» в 3-4%. 

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» получит 1,25 миллиарда рублей призовых за чемпионство. 

Краснодар Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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