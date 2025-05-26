ФК «Краснодар» получит 1,25 миллиарда рублей призовых за чемпионство

Футбольный клуб «Краснодар» получит от Премьер-лиги самый большой бонус за только что закончившийся сезон-2024/25

Футбольный клуб «Краснодар» получит от Премьер-лиги по итогам сезона-2024/25 бонусы в размере 1,249 миллиарда рублей — такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на агентство Metaratings.

На втором месте по количеству призовых выплат — серебряный призер чемпионата «Зенит» (1,091 миллиарда рублей), на третьем — обладатель бронзовых медалей ЦСКА (1,004 миллиарда). Но размер бонусов зависит не только от занятого места, но и от зрительского интереса, поэтому наименьшую сумму (326 миллионов рублей) от лиги получит грозненский «Ахмат» — команда, которая финишировала на 14 месте из 16 возможных.

Напомним, что 24 мая Российский футбольный союз отказал «Черноморцу» в лицензии, которая бы позволила в сезоне-2025/26 выступать в Премьер-лиге. Вследствие этого новороссийская команда, занявшая 3-е место в Первой лиге, лишилась возможности играть переходные матчи за право участвовать в элите российского футбола как раз против «Ахмата».