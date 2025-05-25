Новороссийскому «Черноморцу» не разрешили играть в футбольной элите

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» 24 мая в заключительном туре чемпионата Первой лиги выиграл у «Сочи» со счетом 2:1, финишировал благодаря этому на третьей сточке и должен был получить право участвовать в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу — высший дивизион России.

Однако вечером того же дня Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявление о том, что «Черноморец» (наряду с еще двумя клубами — «Химками» и «СКА-Хабаровск») не получит лицензию, которая дает право играть в Премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Причиной для отказа стало отсутствие у «Черноморца» стадиона, который бы соответствовал требованиям Премьер-лиги по безопасности для болельщиков.

«К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента. Есть любимый болельщиками «Центральный» — намоленная многими поколениями арена, которая видела Высшую лигу в 2000-е, еврокубки с «Валенсией», но давно не видела капитального ремонта», — говорится в официальном телеграм-канале ФК «Черноморец».

Как сообщает Sports.ru, предоставить свое поле «Черноморцу» была готова «Ростов арена», однако по правилам Премьер-лиги домашние игры обязательно надо проводить в том регионе, в котором зарегистрирован клуб.

Руководство новороссийцев обращалось в ФК «Краснодар», но там ответили, что могут предложить только стадион Академии, а его вместимость (7458 мест) ниже планки, установденной регламентом лиги.

Стадион «Кубань» не подходит по тем же причинам, что и «Центральный» в Новороссийске — изношенность коммуникаций.

Руководство сочинского стадиона «Фишт» отказало «Черноморцу» без публичного озвучивания причин.

«Аренда принадлежащего государству "Фишта" снизила бы нагрузку на краевой бюджет, я давал гарантии оплаты всех необходимых расходов, в том числе на содержание футбольного поля в надлежащем порядке и замену газона в случае необходимости», — приводит «КоммерсантЪ» слова Сергея Шишкарева, председателя наблюдательного совета ФК «Черноморец».

Интересно, что ФК «Сочи», финишировавший в Первой лиге на пятой строчке, занял место в стыковых матчах, которое освободилось после заявления РФС о невыдаче лицензий.

На данный момент пары стыковых матчей за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне выглядят так:

«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный)

«Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

В каждой паре команды сыграют друг с другом дважды. Игры пройдут 28 мая и 1 июня. Стоит отметить, что у «Черноморца» еще есть возможность до 26 мая подать апелляцию на решение комиссии по лицензированию.