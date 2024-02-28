В Краснодарском крае в 2023 году потребность в репетиторах выросла на 60% — аналитики

Эксперты выяснили, насколько на Кубани вырос спрос на репетиторов в 2023 году по сравнению с 2022 годом

Согласно исследованию hh.ru, по РФ в 2023 году было открыто почти 11 тыс. вакансий для репетиторов, а в 2022 году — около 6,7 тыс. Больше всего предложений в прошлом году было в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и Свердловской области. Наибольшую зарплату предлагали в культурной столице — 75 700 рублей, а наименьшую на Кубани — 55 400 рублей.

Аналитики сообщают, что в Краснодарском крае в 2023 году количество предложений для репетиторов увеличилось на 60%. Чаще всего искали учителей по физике, математике, информатике, химии, биологии, английскому и русскому языкам.

По данным экспертов, с конца зимы до начала весны спрос на репетиторов увеличивается в преддверии ОГЭ, ЕГЭ и других экзаменов. С начала 2024 года на Кубани уже разместили более 200 предложений.