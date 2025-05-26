В России заработал реестр злостных неплательщиков алиментов

В «доску позора» внесены уже 190 тысяч должников по алиментам

25 мая на сайте Федеральной службы судебных приставов начал работать реестр неплательщиков алиментов. Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Также причиной может стать уклонение от алиментов недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. В реестр попадут и должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность.

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О внесении в реестр неплательщиков оповестят в течение суток. Информация будет публичной, а любой желающий сможет забить в поисковую строку фамилию и проверить человека.

21 мая директор ФССП России Дмитрий Аристов заявил, что на старте в реестр войдут 190 тысяч записей. По его словам, за последние восемь лет служба принудительно взыскала более 309 млрд рублей алиментов, 92 млрд из них — в 2024 году. Также он рассказал, что в 2024 году ведомство разыскивало 135,6 тыс. должников по алиментам, из них нашли 44,8 тыс. человек. Также Аристов назвал реестр «доской позора» и пожелал всем мужчинам «никогда на эту доску не попадать».



