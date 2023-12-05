В Дагестане общая задолженность по алиментам достигла 1,3 млрд рублей
В Дагестане сумма задолженности по алиментам превышает 1,3 млрд рублей
За десять месяцев этого года в республике возбудили больше 7 тыс. дел по факту невыплаты средств, рассказали в Федеральной службе судебных приставов. За это время удалось взыскать с должников менее трети от общей суммы — 400 млн рублей.
На рассмотрении в ведомстве находится почти 7300 исполнительных производств по алиментам, 860 должников находятся в розыске за неуплату, еще 4 тыс. из-за долгов не имеют права выезжать за пределы страны.
К неплательщикам по алиментам применяют комплекс мер, предусмотренный законодательством:
- обращение взыскания на денежные средства должника на расчётных счетах в кредитных организациях;
- обращение взыскания на любой вид дохода гражданина;
- наложение ареста на движимое и недвижимое имущество неплательщика и дальнейшая его реализация в счет погашения долга;
- временное ограничение должника в праве выезда за пределы РФ;
- ограничение должника на пользование специальным правом на управление транспортным средством.
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