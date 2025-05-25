Тэмари, чиогами-нингё, суми-э – чему научат в Японском саду на следующей неделе

Краснодарский край

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  • Бонсаи за домом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Бонсаи за домом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Парк «Краснодар» опубликовал расписание мастер-классов на 31 мая – 1 июня (14+)

Стало известно, какие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» в следующие выходные.

31 мая в 15:00 посетителей научат делать тэмари — декоративные мячики и ткани с характерной вышивкой.

1 июня в 11:00 стартует занятие по изготовлению бумажной куклы чиогами-нингё («чиогами» — это сорт специальной тонкой бумаги, а «нингё» — кукла по-японски).

Также 1 июня, но в 15:00, начнется урок живописи в технике суми-э. Рисовать специальной тушью будут цветущую глицинию.

Мастер-классы проводятся в Народном доме Коминка. Участники также получают возможность зайти в Японский сад без очереди. Билеты продаются на сайте парка.

Ранее мы публиковали расписание посвященного Дню защиты детей фестиваля в Абрау-Дюрсо. А в парке «Краснодар» сегодня вечером покажут фантастическую мелодраму «Вызов».

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