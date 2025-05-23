Космическое воскресенье. В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Вызов»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Вызов» © Скриншот видео с Rutube-канала «PREMIER онлайн-кинотеатр»
    Кадр из трейлера к фильму «Вызов» © Скриншот видео с Rutube-канала «PREMIER онлайн-кинотеатр»

В Краснодаре 25 мая под открытым небом можно посмотреть фильм «Вызов» (12+)

Парк «Краснодар» анонсировал старт нового сезона проекта «Кино. Лето. Триколор». 25 мая в амфитеатре под открытым небом покажут драму «Вызов».

Действие происходит на земле и в небе. Космонавт Олег Богданов в ходе ремонта спутника получает серьезную травму. Земные врачи решают, что операцию необходимо проводить прямо на МКС в условиях невесомости. В космос предстоит отправиться кардиохирургу Жене Беляевой.

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Фильм снял Клим Шипенко, известный по дилогии «Холоп», а также картинам «Салют-7» и «Текст». В ленте снялись Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев.

Также для зрителей будет работать фотобудка с искусственным интеллектом.

Начало 25 мая в 18:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на показ.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 мая покажут ленту польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского «Двойная жизнь Вероники».

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Космическое воскресенье. В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Вызов»
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