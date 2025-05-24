Фестиваль Abrau Junior приурочен ко Дню защиты детей (0+)

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 1 июня летний фестиваль Abrau Junior. На мероприятие приглашают детей и родителей.

В Краснодаре в парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег в преддверии Дня защиты детей: Собранные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития

Их ждут анимационная программа и мастер-классы по живописи, созданию магнитов с корабликом и шитью фетровых брелоков; аквагрим; выставка живых тропических бабочек, пауков и палочников; знакомство с собакой-роботом; показательные выступления служебных собак, помогающих обеспечить безопасность людей; занятия по игре на барабанах, гитаре и вокалу; мероприятия по мотоспорту.

Также в программе: 13:00 — 14:00: театральное выступление по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города» от центра творчества и ремесел Абрау-Дюрсо.

14:00 — 14:10: показательные выступления танцевальной школы «Максима».

14:10 — 14:40: крио-шоу с Круэллой.

14:40 — 14:50: показательные выступления танцевальной школы «Максима».

14:50 — 15:20: шоу гигантских мыльных пузырей.

15:20 — 16:00: иллюзионное шоу Виктора Торетто.

16:20 — 16:50: показательные выступления и флешмоб от танцевальной школы «Максима».

16:50 — 17:50: дино-шоу — интерактивное представление с динозаврами и палеонтологами.

18:00 — 18:30: выступление певицы и финалистки шоу «Голос» Соланж.

18:30 — 19:00: выступление блогера и музыканта Маши Титовой (Mariti).

19:00 — 20:00: выступление кавер-группы «Бизе».

Фестиваль пройдет 1 июня на площади Александра II. Вход свободный.