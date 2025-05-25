Производители сочинского чая ожидают неурожай

Температура ниже обычного, которая наблюдается в Сочи на протяжении нескольких месяцев, не соответствует агротехническим нормативам для роста чайного листа — об этом изданию «КоммерсантЪ-Сочи» сообщили в пресс-службе компании «Мацеста чай».

По словам аграриев, нынешняя весна «не балует теплом»: ночная температура в мае не достигает отметок, необходимых для правильного роста чайного листа.

«В конце февраля начался обильный снегопад и понижение температуры. Мы радовались снежному покрову на кустах, ведь он дает чаю влагу, а мороз убивает вредителей — это позволяет нам не использовать химические удобрения. Но все должно быть вовремя», — говорится в пресс-релизе компании.

За прошлый год предприятие «Мацеста чай» собрало 210 тонн чая. В этом сезоне сбор планировали начать в конце мая, но пока что урожай планировать сложно — многое зависит от погоды.

Помимо этого, представители компании отмечают, что «все договоры аренды на землю пока находятся на стадии заключения в МТУ Росимущества и производители ожидают соответствующих решений».