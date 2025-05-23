Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае: температура воздуха выше 40 °C и мало дождей

Эксперты предупредили, что лето на Кубани будет очень жарким

22 мая «Комсомольская правда» сообщила, что предстоящее лето в Краснодарском крае будет рекордно жарким. По данным аналитиков «Яндекс Погоды», температура воздуха может достигнуть 40 °C и выше.

Дождей может не быть совсем. Такой летний сезон войдет в историю региона как самый жаркий за последние 30 лет.