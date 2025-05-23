Синоптики пророчат рекордно жаркое лето в Краснодарском крае: температура воздуха выше 40 °C и мало дождей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты предупредили, что лето на Кубани будет очень жарким

22 мая «Комсомольская правда» сообщила, что предстоящее лето в Краснодарском крае будет рекордно жарким. По данным аналитиков «Яндекс Погоды», температура воздуха может достигнуть 40 °C и выше.

Дождей может не быть совсем. Такой летний сезон войдет в историю региона как самый жаркий за последние 30 лет.

Краснодарскому краю и всему югу страны грозит опустынивание:

«В 2025 году Краснодарский край столкнется с одним из самых жарких периодов за всю историю наблюдений. Рост температуры связан с глобальным потеплением и изменениями климата», — отметил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Также термометры будут зашкаливать в Ростовской области и южных районах Урала. В целом во многих регионах страны температура воздуха превысит привычные показатели на 2–3 °C.

Как писали Юга.ру, экологи рассказали, как изменится климат Краснодарского края через 25 лет: региону грозят засуха, дефицит воды и отток туристов.

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