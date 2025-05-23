Жара +30 °С. Какая погода будет в Краснодарском крае в последние весенние выходные?

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 24-25 мая. В регионе выходные будут теплыми и солнечными

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 24-25 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Только в середине выходных в отдельных южных районах прогнозируют небольшой дождь. Ветер слабый, но местами порывы могут достигать 12-14 м/с.



Температура воздуха ночью — 12-17 °С, днем воздух прогреется до 30 °С. В горах ночью — 5-10 °С, днем — 13-18 °С.

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На Черноморском побережье тоже прогнозируют небольшую облачность, но без осадков. При этом ветер усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью — 15-20 °С, днем — 23-28 °С.



В Краснодаре последние весенние выходные тоже будут теплыми. Температура воздуха ночью — 12-14 °С, днем столбик термометра поднимется до 28-29 °С.