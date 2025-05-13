В Краснодаре в парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег в преддверии Дня защиты детей

31 мая в «Солнечном острове» состоится ежегодный благотворительный забег «Зеленый Марафон»

13 мая пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что 12-й «Зеленый Марафон» пройдет в Краснодаре и других городах России при поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее». Ожидается, что в спортивном празднике поучаствуют свыше 130 тыс. человек по всей стране.



Регистрация уже открыта, участие бесплатное, но можно сделать пожертвование на платформе «СберВместе». Участники пробегут дистанцию в 4,2 км, а собранные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития. В этом году Сбер удвоит итоговую сумму пожертвований.

«Тотальное ощущение счастья»: Подготовка к марафону в Краснодаре с бегуньей Анной Коншиной

«Зеленый Марафон» — большой семейный и спортивный праздник, сочетающий в себе не только яркое мероприятие с разнообразными активностями, но и важную социальную миссию — помощь ближнему. Участие в «Зеленом Марафоне» становится доброй традицией и большим благотворительным проектом, объединяющим сотни тысяч участников со всей страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда», — рассказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

© Фото Михаила Чепелева, предоставлено Юга.ру

© Фото Михаила Чепелева, предоставлено Юга.ру

Первый «Зеленый Марафон» прошел 19 мая 2012 года в 42 городах России. За все годы в забеге участвовали 1,5 млн человек. В Краснодаре в 2024 году на старт вышли 2 тыс. человек.



Сейчас марафон проходит в 60 городах России. Ежегодно проект насчитывает свыше 120 тыс. участников. В прошлом году благотворительный забег собрал 27 млн рублей. Эти деньги направили детям с особенностями развития для подготовки к школе.



Все бегуны «Зеленого Марафона» защищены от травм в СберСтраховании. Сумма страховки — 500 тыс. рублей.