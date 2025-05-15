В Абрау-Дюрсо запустили шоу фонтанов

15 мая центр туризма «Абрау-Дюрсо» сообщил о возобновлении шоу воды, света и музыки. В этом сезоне у шоу новая программа — «Игристое путешествие». Организаторы отмечают, что «Игристое путешествие» отправит туристов в виртуальное кругосветное турне.

«Шоу построено в форме рассказа путешественника, который знакомит зрителей с винодельческими регионами Старого и Нового Света, известными своими игристыми винами. Он рассказывает об особенностях производства и местных традициях, проведя зрителей через Новую Зеландию, Австралию, ЮАР, Аргентину, Германию, Испанию, Италию и Францию. Финальной точкой путешествия станет Абрау-Дюрсо — родина российского шампанского», — сообщают сотрудники центра туризма.