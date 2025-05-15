В Абрау-Дюрсо запустили шоу фонтанов

Краснодарский край

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  • Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Сезон фонтанов открыт с 15 мая

15 мая центр туризма «Абрау-Дюрсо» сообщил о возобновлении шоу воды, света и музыки. В этом сезоне у шоу новая программа — «Игристое путешествие». Организаторы отмечают, что «Игристое путешествие» отправит туристов в виртуальное кругосветное турне. 

«Шоу построено в форме рассказа путешественника, который знакомит зрителей с винодельческими регионами Старого и Нового Света, известными своими игристыми винами. Он рассказывает об особенностях производства и местных традициях, проведя зрителей через Новую Зеландию, Австралию, ЮАР, Аргентину, Германию, Испанию, Италию и Францию. Финальной точкой путешествия станет Абрау-Дюрсо — родина российского шампанского», — сообщают сотрудники центра туризма.

Абрау-Дюрсо и Кабардинка стали самыми дорогими российскими курортами в августе 2024 года:

В программе будут задействованы визуальные образы: достопримечательности, танцы и элементы национальных костюмов, а также музыкальное сопровождение, в котором соединят хиты, классику и народные мотивы.

Шоу проходят ежедневно в 21:00 и длятся 25 минут. Просмотр бесплатный.

Как писали Юга.ру, курортный сезон в Абрау-Дюрсо открыли 1 мая. 

Абрау-Дюрсо Курорты и туризм Новороссийск фонтаны

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В Абрау-Дюрсо запустили шоу фонтанов
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