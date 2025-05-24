В Краснодаре открылась выставка «Идеальный друг» об истории взаимоотношений человека и собаки
Краснодарцам покажут, как менялся образ собаки в изобразительном искусстве (0+)
В Краснодарском музее имени Коваленко 23 мая открылась экспозиция «Идеальный друг». Выставка посвящена многовековой истории взаимоотношений человека и собаки.
Зрители смогут проследить, как менялся образ животного в изобразительном искусстве с XVII по XXI век. На выставке можно будет увидеть множество собак, изображенных в различных техниках и стилях, отлитых из бронзы и изготовленных из фаянса.
Представлены графические и живописные произведения западноевропейских, русских и советских художников. Среди авторов — Николай Шестопалов, Вячеслав Жемеркин, Борис Бельмасов, Жан-Франсуа-Теодор Гехтер, Рене Дювилье, Аннибале Карраччи.
Выставка будет работать до 27 июля по улице Красной, 13.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает студенческая выставка «Точка творчества» с копиями произведений живописи разных эпох.