В Краснодаре открылась выставка «Идеальный друг» об истории взаимоотношений человека и собаки

Краснодарский край

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  • «Охотничья собака», Жан-Франсуа-Теодор Гехтер © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    «Охотничья собака», Жан-Франсуа-Теодор Гехтер © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Краснодарцам покажут, как менялся образ собаки в изобразительном искусстве (0+)

В Краснодарском музее имени Коваленко 23 мая открылась экспозиция «Идеальный друг». Выставка посвящена многовековой истории взаимоотношений человека и собаки.

Зрители смогут проследить, как менялся образ животного в изобразительном искусстве с XVII по XXI век. На выставке можно будет увидеть множество собак, изображенных в различных техниках и стилях, отлитых из бронзы и изготовленных из фаянса.

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Представлены графические и живописные произведения западноевропейских, русских и советских художников. Среди авторов — Николай Шестопалов, Вячеслав Жемеркин, Борис Бельмасов, Жан-Франсуа-Теодор Гехтер, Рене Дювилье, Аннибале Карраччи.

Выставка будет работать до 27 июля по улице Красной, 13.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает студенческая выставка «Точка творчества» с копиями произведений живописи разных эпох.

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