В Краснодаре открылась выставка «Идеальный друг» об истории взаимоотношений человека и собаки

В Краснодарском музее имени Коваленко 23 мая открылась экспозиция «Идеальный друг». Выставка посвящена многовековой истории взаимоотношений человека и собаки.

Зрители смогут проследить, как менялся образ животного в изобразительном искусстве с XVII по XXI век. На выставке можно будет увидеть множество собак, изображенных в различных техниках и стилях, отлитых из бронзы и изготовленных из фаянса.