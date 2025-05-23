В Краснодаре открылась студенческая выставка «Точка творчества» с копиями произведений живописи разных эпох

Это отчетная выставка студентов Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса. Молодые авторы создавали картины под руководством преподавателей Ирины Деминой и Кристины Худжамовой.

Представлено больше 40 работ, в которых авторы переосмысляют окружающий мир, экспериментируют с формой, техникой, материалом и цветом. Основа выставки — копии произведений живописи разных эпох и авторов: Карла Брюллова, Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Густава Климта и других.

Выставка будет работать до 1 июня по улице Красной, 15.