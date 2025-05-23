В Краснодаре открылась студенческая выставка «Точка творчества» с копиями произведений живописи разных эпох

Краснодарский край

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  • Работа Анастасии Котовой © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»
    Работа Анастасии Котовой © Скриншот фото из телеграм-канала «Музей Коваленко»

Зрители увидят работы студентов Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса (0+)

В Краснодарском музее имени Коваленко 21 мая открылась экспозиция «Точка творчества».

Это отчетная выставка студентов Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса. Молодые авторы создавали картины под руководством преподавателей Ирины Деминой и Кристины Худжамовой.

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Представлено больше 40 работ, в которых авторы переосмысляют окружающий мир, экспериментируют с формой, техникой, материалом и цветом. Основа выставки — копии произведений живописи разных эпох и авторов: Карла Брюллова, Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Густава Климта и других.

Выставка будет работать до 1 июня по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит выставка живописи Клима Чурсина «Под небом голубым».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

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В Краснодаре открылась студенческая выставка «Точка творчества» с копиями произведений живописи разных эпох
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