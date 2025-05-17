Краснодарский фотограф выпустила книгу о Всесвятском кладбище

Фотограф Станислава Войцеховская создала зин из снимков, сделанных на самом старом кладбище Краснодара

Как рассказала авторка, 20-страничный зин построен на вопросах границы памяти и забвения, новой жизни и интеграции в нее осколков прошлого.

Фотограф Станислава Войцеховская выпустила книгу о Всесвятском кладбище Краснодара. В нее вошли снимки, сделанные с 2024 по 2025 годы.

По словам девушки, на Всесвятском кладбище исторические ценности соседствуют с полным упадком, а частично и в нем пребывают. Это при том, что с 2019 года оно является объектом культурного наследия регионального значения.

«В последние годы территорией начали заниматься, но объем работ огромный. Хотелось бы увидеть как можно больше восстановления исторических памятников, сохранения культурной эклектики и эха разных эпох. На снимках есть много поврежденных захоронений, дальнейшая судьба которых непонятна», — рассказала Юга.ру Войцеховская.

Зин — любительское малотиражное издание на любую тему. Название произошло от сокращения английского слова magazine. Особенность зинов в уникальности и маленьком тираже.

Авторка добавила, что смогла запечатлеть на снимках то, чего на кладбище уже нет.

Посмотреть и приобрести книгу можно в магазине «Чарли» по улице Красноармейской, 68.