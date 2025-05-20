В Анапе со дна Черного моря собрали более 7 тыс. мешков песка с мазутом

19 мая начальник пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил «Интерфаксу», что в Анапе со дна Черного моря водолазы ведомства собрали более 7,3 тыс. мешков песка мазутом. Всего после крушения танкеров и разлива нефти в Керченском проливе они совершили более 4,5 тыс. спусков.

Александр Соколов отметил, что при благоприятной погоде морское дно очищают от мазута ежедневно.



По данным СМИ, еще месяц назад таких мешков было 4,5 тыс. В апреле только за один день водолазы подняли со дна моря почти 300 мешков грунта с мазутом. Тогда они спускались под пирсом в селе Витязево и в районе пляжа «Джемете».