В Анапе со дна Черного моря собрали более 7 тыс. мешков песка с мазутом

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Водолазы собрали более 7,3 тыс. мешков с нефтепродуктами со дна Черного моря в Анапе

19 мая начальник пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил «Интерфаксу», что в Анапе со дна Черного моря водолазы ведомства собрали более 7,3 тыс. мешков песка мазутом. Всего после крушения танкеров и разлива нефти в Керченском проливе они совершили более 4,5 тыс. спусков.

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Александр Соколов отметил, что при благоприятной погоде морское дно очищают от мазута ежедневно.

По данным СМИ, еще месяц назад таких мешков было 4,5 тыс. В апреле только за один день водолазы подняли со дна моря почти 300 мешков грунта с мазутом. Тогда они спускались под пирсом в селе Витязево и в районе пляжа «Джемете».

Как писали Юга.ру, замазученный анапский песок планируют увозить на еще один полигон под Новороссийском.

Анапа МЧС Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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В Анапе со дна Черного моря собрали более 7 тыс. мешков песка с мазутом

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