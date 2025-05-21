В Краснодаре пройдет выставка живописи «Под небом голубым»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодаре покажут работы Клима Чурсина из частной коллекции (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 22 мая открытие экспозиции «Под небом голубым». Будут представлены живописные работы Клима Чурсина из частной коллекции А.А. Гладченко. География пейзажей автора очень широка — от Латвии до Камчатки, от Дагестана до Крыма.

«Работы художника проникнуты восхищением и любовью к природе и живописи, которым он посвятил себя, окончив военную службу. Природа родной страны была и главным учителем художника», — рассказали организаторы выставки.

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Клим Чурсин родился в Луганске. Награжден орденом Отечественной войны II степени. В 1980 году стал член Союза художников СССР. Участвовал во всесоюзных, республиканских и зональных выставках.

Экспозиция «Под небом голубым» будет работать до 4 июня по улице Октябрьской, 51.

Как писали Юга.ру, в «Одном театре» Краснодара работает персональная выставка Константина Лупанова «Художник в саду. Улыбается». Представлены живописные работы мастера.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи События

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