В Краснодаре пройдет выставка живописи «Под небом голубым»

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 22 мая открытие экспозиции «Под небом голубым». Будут представлены живописные работы Клима Чурсина из частной коллекции А.А. Гладченко. География пейзажей автора очень широка — от Латвии до Камчатки, от Дагестана до Крыма.

«Работы художника проникнуты восхищением и любовью к природе и живописи, которым он посвятил себя, окончив военную службу. Природа родной страны была и главным учителем художника», — рассказали организаторы выставки.