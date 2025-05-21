В Краснодаре пройдет выставка живописи «Под небом голубым»
В Краснодаре покажут работы Клима Чурсина из частной коллекции (6+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 22 мая открытие экспозиции «Под небом голубым». Будут представлены живописные работы Клима Чурсина из частной коллекции А.А. Гладченко. География пейзажей автора очень широка — от Латвии до Камчатки, от Дагестана до Крыма.
«Работы художника проникнуты восхищением и любовью к природе и живописи, которым он посвятил себя, окончив военную службу. Природа родной страны была и главным учителем художника», — рассказали организаторы выставки.
Клим Чурсин родился в Луганске. Награжден орденом Отечественной войны II степени. В 1980 году стал член Союза художников СССР. Участвовал во всесоюзных, республиканских и зональных выставках.
Экспозиция «Под небом голубым» будет работать до 4 июня по улице Октябрьской, 51.
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