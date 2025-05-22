В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение психологической драмы «Двойная жизнь Вероники»

Ленту в 1991 году выпустил польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Он известен по циклам фильмов «Три цвета» и «Декалог». Номинировался на «Золотой глобус», «Сезар» и «Золотую пальмовую ветвь».

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 25 мая показ психологической драмы «Двойная жизнь Вероники». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Действие фильма начинается в Польше с певицей по имени Вероника. Во время концерта она берет особенно высокую ноту, падает на глазах всего зрительного зала и умирает от сердечного приступа. Сюжет продолжается в Париже с девушкой по имени Вероник, которая тоже мечтает петь.

Начало 25 мая в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить безалкогольные напитки.