В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение психологической драмы «Двойная жизнь Вероники»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре 25 мая покажут ленту польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского (16+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 25 мая показ психологической драмы «Двойная жизнь Вероники». После просмотра состоится обсуждение ленты с режиссером Давидом Джинчарадзе.

Ленту в 1991 году выпустил польский режиссер Кшиштоф Кесьлевский. Он известен по циклам фильмов «Три цвета» и «Декалог». Номинировался на «Золотой глобус», «Сезар» и «Золотую пальмовую ветвь».

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Действие фильма начинается в Польше с певицей по имени Вероника. Во время концерта она берет особенно высокую ноту, падает на глазах всего зрительного зала и умирает от сердечного приступа. Сюжет продолжается в Париже с девушкой по имени Вероник, которая тоже мечтает петь.

Начало 25 мая в 18:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 500 рублей. С собой можно приносить безалкогольные напитки.

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В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение психологической драмы «Двойная жизнь Вероники»
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