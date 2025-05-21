В Краснодаре состоится показ и обсуждением с критиком фильма «Это всего лишь конец света»

Критик Кира Кац анонсировала на 24 мая показ фильма «Это всего лишь конец света». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на французском языке с русскими субтитрами.

По сюжету успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье о смертельной болезни и проститься с родственниками. Однако сделать это будет непросто, потому что у каждого накопилось немало обид друг на друга.