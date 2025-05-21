В Краснодаре состоится показ и обсуждением с критиком фильма «Это всего лишь конец света»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Это всего лишь конец света» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time to Change»
    Кадр из трейлера к фильму «Это всего лишь конец света» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time to Change»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 24 мая пройдет спецпоказ фильма «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 24 мая показ фильма «Это всего лишь конец света». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на французском языке с русскими субтитрами.

По сюжету успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье о смертельной болезни и проститься с родственниками. Однако сделать это будет непросто, потому что у каждого накопилось немало обид друг на друга.

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Ленту снял Ксавье Долан, известный по картинам «Мамочка», «Воображаемая любовь», «И все же Лоранс», «Я убил свою маму», «Утраченные иллюзии». Драма получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают блокбастер «Громовержцы» студии Marvel. Фильм рассказывает о команде бывших суперзлодеев.

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