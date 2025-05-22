Disney представила первый трейлер продолжения «Зверополиса». Вторую часть ждали 9 лет

На протяжении всего видео главные герои, крольчиха Джуди и лис Ник, в компании удава убегают от полицейских-носорогов. Также зрителям показали новые районы Зверополиса — подводный мир.

Disney представила первый тизер-трейлер мультфильма «Зверополис 2». Из ролика совсем непонятен сюжет предстоящего проекта.

Согласно разным источникам, во второй части Джуди и Ник будут вместе работать под прикрытием, чтобы раскрыть дело, связанное со змеем Гэри.

Над продолжением работали постановщики первой части Джаред Буш и Байрон Ховард. Напомним, оригинал в 2016 году заработал в мировом прокате больше 1 млрд долларов и получил премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Премьера мультика намечена на 26 ноября.