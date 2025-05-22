В Кропоткине может появиться пляж

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Кропоткине планируют создать благоустроенную пляжную зону

21 мая глава Кавказского района Юрий Ханин сообщил, что в Кропоткине благоустраивают общественную территорию на улице Речной.

«Проект направлен на создание удобных пространств для отдыха и досуга. Его реализация не только повысит эстетическую привлекательность нашего района, но и создаст комфортные условия для жителей», — считает чиновник.

Власти Новороссийска готовят пляжи для туристов:

Кроме того, в Кропоткине власти собираются создать пляж. По словам Ханина, новая зона обеспечит жителям возможность наслаждаться летним отдыхом, купаться и проводить время с семьей и друзьями на свежем воздухе.

«Уверен, такой проект будет способствовать развитию местного туризма», — подытожил глава, опубликовав архивное фото городского пляжа на правом берегу реки Кубань.

При этом не уточняется, где именно администрация собирается благоустраивать пляж и в какие сроки.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Юрий Ханин | Глава Кавказского района»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Юрий Ханин | Глава Кавказского района»

Как писали Юга.ру, в Анапе и Темрюкском районе не будет туристического сезона. Губернатор Краснодарского края рассказал, чем заменить пляжный отдых.

Благоустройство Инфраструктура Кавказский район Кропоткин отдых Пляжи Развлечения

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