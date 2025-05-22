В Кропоткине может появиться пляж

«Проект направлен на создание удобных пространств для отдыха и досуга. Его реализация не только повысит эстетическую привлекательность нашего района, но и создаст комфортные условия для жителей», — считает чиновник.

21 мая глава Кавказского района Юрий Ханин сообщил , что в Кропоткине благоустраивают общественную территорию на улице Речной.

Кроме того, в Кропоткине власти собираются создать пляж. По словам Ханина, новая зона обеспечит жителям возможность наслаждаться летним отдыхом, купаться и проводить время с семьей и друзьями на свежем воздухе.

«Уверен, такой проект будет способствовать развитию местного туризма», — подытожил глава, опубликовав архивное фото городского пляжа на правом берегу реки Кубань.

При этом не уточняется, где именно администрация собирается благоустраивать пляж и в какие сроки.