В Кропоткине может появиться пляж
В Кропоткине планируют создать благоустроенную пляжную зону
21 мая глава Кавказского района Юрий Ханин сообщил, что в Кропоткине благоустраивают общественную территорию на улице Речной.
«Проект направлен на создание удобных пространств для отдыха и досуга. Его реализация не только повысит эстетическую привлекательность нашего района, но и создаст комфортные условия для жителей», — считает чиновник.
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Кроме того, в Кропоткине власти собираются создать пляж. По словам Ханина, новая зона обеспечит жителям возможность наслаждаться летним отдыхом, купаться и проводить время с семьей и друзьями на свежем воздухе.
«Уверен, такой проект будет способствовать развитию местного туризма», — подытожил глава, опубликовав архивное фото городского пляжа на правом берегу реки Кубань.
При этом не уточняется, где именно администрация собирается благоустраивать пляж и в какие сроки.
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