Число пациентов химиотерапии в Ростовской области выросло на 40%

Ростовская область

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Донской Минздрав заявил о снижении смертности от онкозаболеваний в регионе

20 мая «Ведомости.Юг» сообщили о том, что в 2024 году более 20 000 онкобольных в Ростовской области получили противоопухолевую терапию. Это на 40% больше, чем в 2023 году. Данные, полученные изданием, привел министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев на публичных слушаниях по исполнению бюджета. 

Только 24% краснодарцев регулярно проходят медицинские обследования:

Министр отметил, что сейчас в регионе зарегистрировано более 116 000 человек с диагнозом «злокачественные новообразования». Всего в Ростовской области работают 14 центров амбулаторной онкологической помощи. Они оказывают помощь на базе 6160 онкологических и 80 радиологических коек.

Для повышения диагностики и качества лечения, в регионе был запущен проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Из областного бюджета выделили 66,8 млн рублей на приобретение 23 единиц современного медицинского оборудования, а также 162 млн рублей на приобретение противоопухолевых препаратов. Проект позволил обеспечить бесперебойное проведение курсов химиотерапии.

По словам Кобзева, в Ростовской области отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований.

Как писали Юга.ру, в очищенном песке Анапы нашли опасное вещество, которое может вызывать онкологию. 

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