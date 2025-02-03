В очищенном песке Анапы нашли опасное вещество, которое может вызывать онкологию

В грунте Анапы ученые обнаружили опасный канцероген. Его содержание превышает норму в 22,5 раза

Анализ показал, что предельно допустимая концентрация бензапирена превышена в 22,5 раза. Научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал, что это вещество устойчиво к химическим и термическим воздействиям, обладает свойствами биоаккумуляции и накапливается в организме.

1 февраля портал mk.ru сообщил , что ученые взяли пробы грунта с очищенных от мазута берегов Анапы. Исследование провели ученые НИПИ при содействии Всероссийского общества охраны природы.

Бензапирен открыли в 1933 году. Химическое соединение первого класса опасности вызывает онкологические заболевания. Оно способно проникать в организм через кожу, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и плаценту.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для волонтеров, которые очищают пляжи Анапы от загрязнения нефтепродуктами. Добровольцам советуют работать только шесть часов с перерывами.