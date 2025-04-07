Только 24% краснодарцев регулярно проходят медицинские обследования — аналитики

По данным исследования Сбера, только 24% жителей Краснодара регулярно проходят медобследования. Еще 53% краснодарцев обращаются за врачебной помощью лишь при появлении выраженных симптомов болезни.

Исследование показало, что 41% краснодарцев участвуют в программах диспансеризации или проходят обследования самостоятельно. Однако 59% игнорируют бесплатную диспансеризацию по ОМС. 21% жителей предпочитают самолечение, обращаясь к врачам только в крайнем случае. Такой подход, считают эксперты, может усугубить болезнь.

Руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования СберСтрахования Светлана Базаренко отметила, что забота о здоровье должна начинаться с регулярных визитов к специалистам и профилактических осмотров. Ранние стадии заболеваний, таких как онкология, гипертония или диабет, часто протекают бессимптомно. Регулярные медицинские осмотры помогают выявить скрытые угрозы и принять меры на ранней стадии.

По словам эксперта, большинство краснодарцев обращаются к врачам уже при наличии симптомов, что усложняет и удорожает лечение. Поэтому важно формировать привычку заботиться о здоровье заранее через профилактику и качественное медицинское обслуживание.