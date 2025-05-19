В Краснодаре в кино показывают фильм «Громовержцы». Под каким названием искать в расписании?

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Громовержцы» © Скриншот видео с Rutube-канала «The Кино (Краткие пересказы фильмов)»
    Кадр из трейлера к фильму «Громовержцы» © Скриншот видео с Rutube-канала «The Кино (Краткие пересказы фильмов)»

В кинотеатрах Краснодара показывают блокбастер «Громовержцы» студии Marvel (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» показывает фильм «Громовержцы». Ленту демонстрируют в формате 2D под названием «Включи мотор и сдай назад».

«Все лютые не герои заслуживают второй шанс!» — говорится в описании фильма.

Громовержцы — команда бывших суперзлодеев. В нее входят Елена Белова, Зимний солдат, Агент США, Красный страж, Призрак и Таскмастер. Директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн заманивает их в смертельную ловушку. Чтобы выбраться, им нужно действовать сообща.

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В фильме играют Ольга Куриленко, Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Льюис Пуллман, Джеральдин Вишванатан, Дэвид Харбор, Ханна Джон-Кеймен и Джулия Луи-Дрейфус.

Фильм «Громовержцы» стал 36-й картиной в киновселенной Marvel и заключительной лентой пятой фазы медиафраншизы. Мировая премьера состоялась в конце апреля, лента получила в основном положительные отзывы зрителей и критиков. Фильм уже собрал больше 272 млн долларов — это лучше ожиданий аналитиков.

Как писали Юга.ру, с 15 мая в краснодарских кинотеатрах показывают фильм «Как заработать на убийстве» о супружеской паре, которая пустилась во все тяжкие.

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