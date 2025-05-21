Вышел первый трейлер сериала о клоуне Пеннивайзе. Когда премьера?

HBO показала первый трейлер сериала-приквела к фильмам «Оно» (18+)

Производство сериала курирует постановщик полнометражных фильмов Андрес Мускетти. Главные роли исполнили Мэделин Стоу, Джеймс Римар, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок, Чад Рук и другие.

Компания Warner Bros. поделилась первым трейлером предстоящего сериала «Добро пожаловать в Дерри». Проект является приквелом дилогии «Оно» по романам Стивена Кинга.

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Билл Скарсгард тоже вернулся к образу клоуна. Ожидается, что в шоу будет небольшое камео самого Стивена Кинга.

События развернутся в 1962 году. Сериал расскажет предысторию клоуна Пеннивайза, который терроризирует местных детей, принимая разные обличия.

Премьера состоится осенью на канале HBO. Сериал будет состоять из трех сезонов.