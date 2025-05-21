Вышел первый трейлер сериала о клоуне Пеннивайзе. Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Добро пожаловать в Дерри» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time Of Horrors»
    Кадр из трейлера к сериалу «Добро пожаловать в Дерри» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time Of Horrors»

HBO показала первый трейлер сериала-приквела к фильмам «Оно» (18+)

Компания Warner Bros. поделилась первым трейлером предстоящего сериала «Добро пожаловать в Дерри». Проект является приквелом дилогии «Оно» по романам Стивена Кинга.

Производство сериала курирует постановщик полнометражных фильмов Андрес Мускетти. Главные роли исполнили Мэделин Стоу, Джеймс Римар, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Крис Чок, Чад Рук и другие.

В Краснодаре в кино показывают фильм «Громовержцы»:

Билл Скарсгард тоже вернулся к образу клоуна. Ожидается, что в шоу будет небольшое камео самого Стивена Кинга.

События развернутся в 1962 году. Сериал расскажет предысторию клоуна Пеннивайза, который терроризирует местных детей, принимая разные обличия.

Премьера состоится осенью на канале HBO. Сериал будет состоять из трех сезонов.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel.

Афиша Кино

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