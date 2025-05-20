Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Семь психопатов» Мартина Макдоны

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Семь психопатов» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoIdea»
    Кадр из трейлера к фильму «Семь психопатов» © Скриншот видео с Rutube-канала «KinoIdea»

В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 22 мая пройдет спецпоказ фильма «Семь психопатов» Мартина Макдоны (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 22 мая показ фильма «Семь психопатов». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8» на английском языке с русскими субтитрами.

Билли и Ганс крадут собаку породы ши-тцу по кличке Бонни, чтобы потом получить вознаграждение. Хозяином пса оказывается непредсказуемый и жестокий гангстер Чарли Костелло.

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Черную комедию снял режиссер Мартин Макдона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Палачи», «Залечь на дно в Брюгге», «Банши Инишерина»). Роли исполнили Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон, Том Уэйтс, Эбби Корниш, Ольга Куриленко.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают блокбастер «Громовержцы» студии Marvel под названием «Включи мотор и сдай назад».

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Семь психопатов» Мартина Макдоны
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