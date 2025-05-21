На трассе А-289 Краснодар — Керчь начали ловить автомобили без номеров. В апреле она стала платной
На новой дороге А-289, которая связала Краснодар и Крымский мост, полиция стала останавливать машины без номеров
20 мая пресс-служба «Автодора» сообщила, что на трассе А-289 Краснодар — Керчь прошел первый рейд. Сотрудники ГИБДД остановили пять автомобилей с нечитаемыми или скрытыми номерами.
Водители хотели проехать бесплатно, минуя камеры наблюдения на рамках взимания платы. На них составили акты об административных правонарушениях и направили в суд.
В Краснодаре Тургеневский мост закрыли на ремонт месяц назад:
Нарушителям грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. При повторном нарушении права заберут уже на срок от 1 года до 1,5 лет. Такое же наказание предусмотрено за установку специальных откидных номерных рамок.
В «Автодоре» отметили, что за 5 тыс. рублей эти легковые автомобили могли проехать по трассе А-289 как минимум шесть раз. Цена проезда для них составляет 750 рублей.
Отметим, что эта дорога стала платной с 22 апреля. На трассе изначально планировали взимать деньги за проезд, однако после открытия, в конце декабря 2024 года, водители могли проехать по ней бесплатно.
Напомним, что по четырехполосной магистрали А-289 можно проехать от Краснодара до Крымского моста примерно за два часа. Дорога проходит в стороне от населенных пунктов, что позволяет вывести с территорий транзитный транспорт.
Протяженность четырехполосной трассы составляет 118,6 км, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.
Бесплатная дорога из Краснодара до Крыма проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани. На ней часто образуются заторы, особенно летом. Автомобилистам приходится стоять в пробках больше двух часов.
Как писали Юга.ру, под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года.