Мошенники внедрили новую схему обмана. Они рассылают графики отключений горячей воды

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Госдуме РФ рассказали о набирающей обороты новой мошеннической схеме

20 мая ТАСС сообщило, что в России появилась новая мошенническая схема. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что граждане стали получать письма, в которых им предлагают ознакомиться с графиком отключения горячей воды.

Приложенная к сообщению ссылка ведет на фишинговые сайты. С их помощью мошенники получают доступ к личной информации граждан — персональным и банковским данным.

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Проверять график отключений следует только на официальных ресурсах — сайтах городских или районных администраций, портале госуслуг. Также расписание можно запросить в управляющей компании.

Ранее Юга.ру узнали график ежегодных отключений горячей воды в Краснодаре. Традиционная профилактика уже началась и продлится до начала июля.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники похищают персональные данные, представляясь сотрудниками поликлиник и управляющих компаний ЖК.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Мошенничество

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Мошенники внедрили новую схему обмана. Они рассылают графики отключений горячей воды

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