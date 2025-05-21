Мошенники внедрили новую схему обмана. Они рассылают графики отключений горячей воды

20 мая ТАСС сообщило, что в России появилась новая мошенническая схема. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что граждане стали получать письма, в которых им предлагают ознакомиться с графиком отключения горячей воды.

Приложенная к сообщению ссылка ведет на фишинговые сайты. С их помощью мошенники получают доступ к личной информации граждан — персональным и банковским данным.