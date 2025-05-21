Мошенники внедрили новую схему обмана. Они рассылают графики отключений горячей воды
В Госдуме РФ рассказали о набирающей обороты новой мошеннической схеме
20 мая ТАСС сообщило, что в России появилась новая мошенническая схема. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что граждане стали получать письма, в которых им предлагают ознакомиться с графиком отключения горячей воды.
Приложенная к сообщению ссылка ведет на фишинговые сайты. С их помощью мошенники получают доступ к личной информации граждан — персональным и банковским данным.
Проверять график отключений следует только на официальных ресурсах — сайтах городских или районных администраций, портале госуслуг. Также расписание можно запросить в управляющей компании.
Ранее Юга.ру узнали график ежегодных отключений горячей воды в Краснодаре. Традиционная профилактика уже началась и продлится до начала июля.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники похищают персональные данные, представляясь сотрудниками поликлиник и управляющих компаний ЖК.