Работники поликлиник или управляющих компаний. Жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества
Мошенники представляются сотрудниками поликлиник и управляющих компаний ЖК
10 мая ТАСС сообщило, что в России появился новый вид мошенничества. Преступники стали похищать персональные данные и деньги с банковских счетов через программу удаленного доступа, которую призывают скачать, выдавая за официальное приложение поликлиник или управляющих компаний.
«Например, псевдопредставители медицинских структур могут сообщать, что приложение нужно для записи на прием, лжеработники УК — для передачи показаний счетчиков воды. Через это приложение киберпреступники получают полный доступ к гаджету человека и возможность похитить остаток средств на банковском счете», — рассказали в МВД РФ.
«У вас есть счет в европейском банке»:
Также преступники могут представляться сотрудниками Росфинмониторинга, портала «Госуслуги», полиции.
В МВД напомнили, что представители силовых структур, административные работники и медики не рассылают СМС и письма по электронной почте, а также не звонят с просьбой установить какое-либо приложение на телефон.
Как писали Юга.ру, в Сочи мошенники создают поддельные сайты с бронированием отелей.