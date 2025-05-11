Работники поликлиник или управляющих компаний. Жителей Краснодарского края предупредили о новом виде мошенничества

10 мая ТАСС сообщило, что в России появился новый вид мошенничества. Преступники стали похищать персональные данные и деньги с банковских счетов через программу удаленного доступа, которую призывают скачать, выдавая за официальное приложение поликлиник или управляющих компаний.

«Например, псевдопредставители медицинских структур могут сообщать, что приложение нужно для записи на прием, лжеработники УК — для передачи показаний счетчиков воды. Через это приложение киберпреступники получают полный доступ к гаджету человека и возможность похитить остаток средств на банковском счете», — рассказали в МВД РФ.