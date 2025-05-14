Мошенники запустили схему обмана с доставкой из маркетплейсов
Аферисты представляются сотрудниками пунктов выдачи заказов
14 мая РИА «Новости» сообщило о новом виде мошенничества. Преступники звонят россиянам и предлагают оформить доставку заказанного ранее товара на дом. Для приезда курьера требуют СНИЛС, ИНН и иногда код из СМС.
После того, как покупатель передаст данные для «доставки» и закончит разговор с сотрудником маркетплейса, ему звонит «товарищ майор» и сообщает о взломе аккаунта на «Госуслугах». Далее аферист утверждает, что деньги покупателя находятся в опасности и их нужно перевести на специальный счет или отдать наличными «сотруднику полиции». При этом аккаунт «Госуслуг» жертвы остается нетронутым, а СМС-коды приходят с фейкового номера.
Работники поликлиник или управляющих компаний:
Генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова объяснила, что пользователи верят в такую схему обмана. Россияне убеждены, что с помощью «Госуслуг» можно легко взять кредит и впоследствии остаться вообще без денег.
Как писали Юга.ру, Краснодар занял второе место в России по количеству звонков от мошенников.