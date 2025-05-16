В Краснодаре проходит бесплатная выставка живописи Константина Лупанова

В Краснодаре с 15 мая работает выставка «Художник в саду. Улыбается» (0+)

«Покажу старые работы, которые выглядят почти как новые. И новые, которые смахивают на мои же прежние», — рассказал автор.

В «Одном театре» 15 мая открылась персональная выставка Константина Лупанова «Художник в саду. Улыбается». Представлены живописные работы мастера.

Константин Лупанов родился в Краснодаре. Окончил сначала детскую художественную школу, потом художественно-промышленный факультет института культуры и искусств по классу монументальной живописи. Работает в жанре реализма. Многие картины художника написаны с иронией и юмором.

Выставка будет работать до 30 июня по улице Коммунаров, 268, литер В. Вход свободный.