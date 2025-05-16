В Краснодаре проходит бесплатная выставка живописи Константина Лупанова
В Краснодаре с 15 мая работает выставка «Художник в саду. Улыбается» (0+)
В «Одном театре» 15 мая открылась персональная выставка Константина Лупанова «Художник в саду. Улыбается». Представлены живописные работы мастера.
«Покажу старые работы, которые выглядят почти как новые. И новые, которые смахивают на мои же прежние», — рассказал автор.
«Путь к новой искренности»:
Константин Лупанов родился в Краснодаре. Окончил сначала детскую художественную школу, потом художественно-промышленный факультет института культуры и искусств по классу монументальной живописи. Работает в жанре реализма. Многие картины художника написаны с иронией и юмором.
Выставка будет работать до 30 июня по улице Коммунаров, 268, литер В. Вход свободный.
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