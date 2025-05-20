Вышел первый трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel

Проект расскажет о гениальной изобретательнице Рири Уильямс. Она создает высокотехнологичный бронекостюм и планирует продолжить дело Тони Старка в борьбе со злом. В начале пути героиня столкнется с новым антагонистом киновселенной — Капюшоном.

Исполнительным продюсером выступает Райан Куглер, который снял дилогию «Черная пантера» и хоррор «Грешники». Есть вероятность, что в сериале появится культовый злодей Мефисто в исполнении Саши Барона Коэна («Борат»).

Главную роль исполнила Доминик Торн, также в каст вошли Энтони Рамос, Олден Эренрайк и другие актеры. Мировая премьера проекта запланирована на 24 июня. Выйдет сразу три серии.