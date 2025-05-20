Вышел первый трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к сериалу «Железное сердце» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOCHECK | Официальные трейлеры»
    Кадр из трейлера к сериалу «Железное сердце» © Скриншот видео с Rutube-канала «KINOCHECK | Официальные трейлеры»

Marvel показала первый трейлер нового проекта «Железное сердце» (16+)

Marvel Entertainment опубликовал трейлер мини-сериала «Железное сердце». Шоураннером проекта выступила сценаристка Чинака Ходжс.

Проект расскажет о гениальной изобретательнице Рири Уильямс. Она создает высокотехнологичный бронекостюм и планирует продолжить дело Тони Старка в борьбе со злом. В начале пути героиня столкнется с новым антагонистом киновселенной — Капюшоном.

Смертельный марафон:

Исполнительным продюсером выступает Райан Куглер, который снял дилогию «Черная пантера» и хоррор «Грешники». Есть вероятность, что в сериале появится культовый злодей Мефисто в исполнении Саши Барона Коэна («Борат»).

Главную роль исполнила Доминик Торн, также в каст вошли Энтони Рамос, Олден Эренрайк и другие актеры. Мировая премьера проекта запланирована на 24 июня. Выйдет сразу три серии.

Как писали Юга.ру, вышел трейлер юридического сериала «Все честно» с Ким Кардашьян.

Афиша Кино Кинопрокат

Новости

Недетские сказки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Пушкина
Вышел первый трейлер сериала «Железное сердце» от Marvel
Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей. В Краснодаре пройдет книжный фестиваль
В Краснодаре в кино показывают фильм «Громовержцы». Под каким названием искать в расписании?
В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса пройдет турнир по триатлону
Геленджик и Донецк связал сезонный автобус. Узнали расписание

Лента новостей

Реклама на сайте