Мэрия Краснодара рассказала, когда блошиный рынок планируют открыть на новом месте
Блошиный рынок собираются открыть в июле на участке неподалеку
Предыстория: 19 апреля стало известно о закрытии блошиного рынка на улице Путевой, 3/2. Он работал до конца месяца.
15 мая источник Юга.ру сообщил, что блошиный рынок переедет на другую сторону улицы — по адресу Путевая, 5/1.
20 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила 93.RU о дате официального открытия блошиного рынка на новой локации — оно ожидается 1 июля 2025 года. Сейчас там нет организованного пространства и ведутся ремонтные работы.
На новом месте не будет крытых торговых рядов и асфальтного покрытия. Обновленный блошиный рынок расположится на площади около 150 квадратных метров.
По данным рабочих, металлический навес, который был ранее, снесут. Как сообщил один из продавцов рынка, установка нового навеса невыгодна собственнику земли, а рынок будет работать под открытым небом. Но, несмотря на демонтаж навеса, над каждым прилавком планируют построить небольшие крыши.
«Это был целый мир, а теперь его забирают»:
Продавец Оксана рассказала журналистам, что 17 и 18 мая краснодарцам разрешили торговать на рынке бесплатно, но без столов. Такую возможность предоставил директор рынка. Оксана уточнила, что это сделано для того, чтобы о рынке не забывали, и продавцы могли зарабатывать, пока готовят новое пространство.
Как сообщила краснодарская администрация, желающим торговать на барахолке после ее открытия необходимо подать заявление организатору. Сделать это нужно не позднее двух дней до официальной даты открытия. В заявлении должна быть информация:
- о видах товаров для продажи;
- о количестве (или общем весе) всех товаров для продажи;
- о необходимой площади торгового места;
- об использовании транспортного средства, если оно есть.
Также одна из продавцов рассказала, что директор рынка заключил договор с владельцем участка, который располагается рядом с прежним расположением рынка. Речь идет о владельце гастрономического квартала «Фудмаркет» — акционерном обществе «Лотос-М», с которым предприниматель Роман Калайчев заключил договор об организации уличной ярмарки.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара объяснили, в чем причина закрытия блошиного рынка на улице Путевой, 3/2.