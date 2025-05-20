Мэрия Краснодара рассказала, когда блошиный рынок планируют открыть на новом месте

Предыстория : 19 апреля стало известно о закрытии блошиного рынка на улице Путевой, 3/2. Он работал до конца месяца. 15 мая источник Юга.ру сообщил, что блошиный рынок переедет на другую сторону улицы — по адресу Путевая, 5/1.

20 мая пресс-служба мэрии Краснодара сообщила 93.RU о дате официального открытия блошиного рынка на новой локации — оно ожидается 1 июля 2025 года. Сейчас там нет организованного пространства и ведутся ремонтные работы.

На новом месте не будет крытых торговых рядов и асфальтного покрытия. Обновленный блошиный рынок расположится на площади около 150 квадратных метров.

По данным рабочих, металлический навес, который был ранее, снесут. Как сообщил один из продавцов рынка, установка нового навеса невыгодна собственнику земли, а рынок будет работать под открытым небом. Но, несмотря на демонтаж навеса, над каждым прилавком планируют построить небольшие крыши.