Стало известно, куда переедет блошиный рынок Краснодара. Он закрылся в конце апреля

Краснодарский край

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  • Блошиный рынок в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Блошиный рынок в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Краснодарские власти нашли новый участок для блошиного рынка

Предыстория: 19 апреля стало известно, что в Краснодаре закрывается блошиный рынок на улице Путевой, 3/2. Он работал до конца месяца.

Краснодарский телеграм-канал «Хатки Воржева вДали» сообщил, что блошиный рынок переедет в район концертной площадки «Кроп Арена» (улица Путевая, 5/1).

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Также источник Юга.ру рассказал, что узнал о переносе рынка к концертной площадке от продавцов и одного из собственников ярмарки. Открытие состоится на следующей неделе или чуть позже. Продавцы заявили, что уже оплатили аренду торговых мест.

Официальной информации о переезде блошиного рынка не было.

Ранее Юга.ру делали репортаж с ярмарки на Путевой в Краснодаре. Журналистка Полина Безверхая поделась историями людей, для которых он был частью жизни.

Как писали Юга.ру, Минпромторг РФ назвал улицы Краснодара и Москвы лучшими торговыми в стране.

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