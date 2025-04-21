«Успевай за винтажем». В Краснодаре закрывается блошиный рынок
В Краснодаре блошиный рынок на улице Путевой будет работать до конца апреля
19 апреля продавщицы краснодарского блошиного рынка сообщили женскому медиа «Огонь» о закрытии барахолки. Она будет работать до конца месяца.
Причины закрытия не уточняются.
В Краснодаре спустя два месяца закрывается арт-секонд товаров для дома SNOVA home:
Краснодарцы отреагировали на новость в соцсетях:
«Успевай за винтажем».
«Как жалко! Так много классных вещей там нашли».
«Лишили стариков заработать 100-200 рублей».
«Не могут же закрыть и нигде не открыть на новом месте. Люди самоорганизуются где-то по-любому».
«Ужасная новость. А на месте блошки что? Еще одну многоэтажечку вставят? Их же так не хватает».
Блошиный рынок находится на улице Путевой, 3/2 за заправкой «Лукойл».
Ранее Юга.ру публиковали атмосферный репортаж с краснодарского блошиного рынка. Мы рассказывали, можно ли найти на развалах ценный антиквариат, как не переплатить и отличить стоящую вещь от старья, и что там вообще продают.