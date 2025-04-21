«Успевай за винтажем». В Краснодаре закрывается блошиный рынок

В Краснодаре блошиный рынок на улице Путевой будет работать до конца апреля

19 апреля продавщицы краснодарского блошиного рынка сообщили женскому медиа «Огонь» о закрытии барахолки. Она будет работать до конца месяца. Причины закрытия не уточняются.

Краснодарцы отреагировали на новость в соцсетях:



«Успевай за винтажем».



«Как жалко! Так много классных вещей там нашли».



«Лишили стариков заработать 100-200 рублей».



«Не могут же закрыть и нигде не открыть на новом месте. Люди самоорганизуются где-то по-любому».

«Ужасная новость. А на месте блошки что? Еще одну многоэтажечку вставят? Их же так не хватает».