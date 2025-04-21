«Успевай за винтажем». В Краснодаре закрывается блошиный рынок

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре блошиный рынок на улице Путевой будет работать до конца апреля

19 апреля продавщицы краснодарского блошиного рынка сообщили женскому медиа «Огонь» о закрытии барахолки. Она будет работать до конца месяца. 

Причины закрытия не уточняются.

В Краснодаре спустя два месяца закрывается арт-секонд товаров для дома SNOVA home:

Краснодарцы отреагировали на новость в соцсетях:

«Успевай за винтажем».

«Как жалко! Так много классных вещей там нашли».

«Лишили стариков заработать 100-200 рублей».

«Не могут же закрыть и нигде не открыть на новом месте. Люди самоорганизуются где-то по-любому».

«Ужасная новость. А на месте блошки что? Еще одну многоэтажечку вставят? Их же так не хватает».

Блошиный рынок находится на улице Путевой, 3/2 за заправкой «Лукойл».

Ранее Юга.ру публиковали атмосферный репортаж с краснодарского блошиного рынка. Мы рассказывали, можно ли найти на развалах ценный антиквариат, как не переплатить и отличить стоящую вещь от старья, и что там вообще продают.

Город Краснодар Торговля

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