Россия упростила получения гражданства жителям Абхазии и Южной Осетии

Теперь не нужно соблюдать требования по постоянному проживанию в России, знанию русского языка и истории страны

17 мая вступил в силу указ президента Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства жителям Абхазии и Южной Осетии. Согласно указу, право на получение паспорта РФ имеют все дееспособные совершеннолетние, состоявшие в гражданстве одной из республик к 26 августа 2008 года (дата признания стран Россией после войны с Грузией) и не утратившие его до подачи заявления.

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Жители Абхазии и Южной Осетии могут получить российское гражданство без соблюдения общих требований о постоянном проживании в РФ в течение пяти лет, владении русским языком и знании истории и основ законодательства РФ. Эти правила указаны в статье 13 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Претендентам на гражданство необходимо подать заявление. Жителям республик это можно сделать в дипломатических представительствах России в Сухуми и Цхинвали, а у тех, кто уже находится в РФ, документы могут принять в органах МВД по месту жительства.