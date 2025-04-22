РЖД запускает электрички между Сочи и Абхазией. Узнали стоимость билетов

С 1 мая начнут ходить электрички Имеретинский курорт — Сухум. Они будут курсировать ежедневно

Пресс-служба РЖД сообщила, что с 1 мая начнут ходить международные электропоезда №925/926 и №929/930 Имеретинский курорт — Сухум. Они будут курсировать два раза в день.



Отправление из Имеретинского курорта запланировано на 10:35 и 20:25. Из Сухума поезда будут отбывать в 5:40 и 16:20.

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В пути предусмотрены остановки на станциях: «Абаата», «Гагрыпш», «Гагра», «Бзыбта», «Гудаута», «Псырцха», «Новый Афон». Таможенный и пограничный контроль будет проходить на станциях «Веселое» (Россия) и «Цандрипш» (Абхазия).



РЖД уже открыли продажу билетов на электрички. Стоимость поездки — 356 рублей. Время в пути займет 3 часа 35 минут. На 1 мая остались билеты только в двух из четырех вагонов, а в другие праздничные даты мест еще много.