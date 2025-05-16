Gloria Jeans сохранит две фабрики в Ростовской области. На них не будут шить военную экипировку

16 мая правительство Ростовской области сообщило , что руководство Gloria Jeans решило сохранить две производственные площадки — в Шахтах и Новошахтинске.

Предыстория. 27 февраля стало известно, что производственные площадки, ранее управляемые Gloria Jeans, теперь контролирует ООО «Булава». Компания входит в концерн «Калашников». На бывших фабриках будут шить военную экипировку.

«Совместная работа правительства области, руководства Gloria Jeans и представителей бизнес-сообщества позволила не только сохранить значительное количество рабочих мест, но и обеспечить дальнейшее развитие производственных площадок на Дону. Мы сделали акцент на сохранении трудовых коллективов, оказании поддержки новым инвесторам и создании условий для эффективной работы предприятий. На данный момент больше 1,8 тыс. человек уже получили возможность продолжить трудовую деятельность», — рассказал заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Часть фабрик — в Гукове, Звереве, Красном Сулине и Усть-Донецком — теперь принадлежат ООО «Булава». Там производят военную экипировку. Остальные площадки перешли разным ИП.

Ранее основатель Gloria Jeans Владимир Мельников заявил о закрытии фабрик в Шахтах и Новошахтинске. Он пояснил решение так: «Одни уходят на СВО, а другие — шить одежду с большими заказами и большей зарплатой».