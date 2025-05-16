В Краснодаре открыли «Маршрут здоровья» на 10 тысяч шагов. Где он находится?

Краснодарский край

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  • Парк имени 30-летия Победы © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2018 года
    Парк имени 30-летия Победы © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2018 года

Маршрут проходит через парк и набережную

16 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила об открытии «Маршрута здоровья» в парке имени 30-летия Победы. Протяженность маршрута — 10 000 шагов. Он создан для любителей ходьбы и здорового образа жизни.

Стартовая точка маршрута — здание дворца спорта «Олимп». Далее путь проходит через:

  • вход в парк имени 30-летия Победы;
  • памятник «Пожарный автомобиль в честь огнеборцев Кубани»;
  • площадь «У подводной лодки»;
  • памятник «СВОим героям»;
  • аллею городов-побратимов Краснодара;
  • мост поцелуев;
  • набережную реки Кубань;
  • выставку военной техники «Оружие Победы»;
  • лесную зону вдоль реки Кубань;
  • «Тропу здоровья»;
  • пешеходную зону вдоль реки Кубань;
  • спортивный комплекс «Труд»;
  • мостовой переход через улицу Кубанская Набережная.

Конечная точка — памятник Суворову в Мариинском сквере. На всем протяжении пути установлены информационные стенды и указатели с количеством пройденных шагов.

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В «Маршрут здоровья» входит другое место для любителей здорового образа жизни — «Тропа здоровья». Это пешеходная и велосипедная зона протяженностью 1100 метров. Она расположена параллельно улице Береговой — от дома №1 до дома №29/1.

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