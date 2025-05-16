В Краснодаре открыли «Маршрут здоровья» на 10 тысяч шагов. Где он находится?

Маршрут проходит через парк и набережную

16 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила об открытии «Маршрута здоровья» в парке имени 30-летия Победы. Протяженность маршрута — 10 000 шагов. Он создан для любителей ходьбы и здорового образа жизни. Стартовая точка маршрута — здание дворца спорта «Олимп». Далее путь проходит через: вход в парк имени 30-летия Победы;

памятник «Пожарный автомобиль в честь огнеборцев Кубани»;

площадь «У подводной лодки»;

памятник «СВОим героям»;

аллею городов-побратимов Краснодара;

мост поцелуев;

набережную реки Кубань;

выставку военной техники «Оружие Победы»;

лесную зону вдоль реки Кубань;

«Тропу здоровья»;

пешеходную зону вдоль реки Кубань;

спортивный комплекс «Труд»;

мостовой переход через улицу Кубанская Набережная. Конечная точка — памятник Суворову в Мариинском сквере. На всем протяжении пути установлены информационные стенды и указатели с количеством пройденных шагов.

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В «Маршрут здоровья» входит другое место для любителей здорового образа жизни — «Тропа здоровья». Это пешеходная и велосипедная зона протяженностью 1100 метров. Она расположена параллельно улице Береговой — от дома №1 до дома №29/1.