Кавказский заповедник начинает сезон летних походов. Какие турмаршруты уже открыты?

Кавказский заповедник частично открывает два летних турмаршрута, ведущих к Черному морю

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что 8 мая на территории закрыли зимние маршруты «Зимний Абадзеш» и «Хаски в Лагонаки». При этом частично открыли маршрут № 30. Посетители могут пройти от КПП «Лагонаки» до стоянки Инструкторская щель.



В пресс-службе отметили, что локация пока не готова для размещения с палатками.

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Также 8 мая в заповеднике продлили маршрут № 13. От урочища Рыбино можно дойти до места отдыха «Купель» и подняться до Круглой поляны. Высота снега пока не позволяет открыть маршрут до озера Зеркальное.



Помимо этого, частично открыли маршрут № 8. Пройти его можно только от кордона Черноречье до кордона Умпырь и остановиться там на ночевку. Однако в сторону 30-го километра и перевала Аишха проход запрещен. Вернуться обратно можно только через кордон Черноречье.

Маршрут № 30 называют «Через горы к морю» или «Тридцатка». Он проходит по территории Адыгеи и Краснодарского края. Протяженность — около 50 км. Время в походе — от 2 до 5 дней.



Туристический маршрут № 13 «К Ачипсинским водопадам» начинается над поселком Красная Поляна и проходит через горный лес и реку Бешенка. Длина маршрута — 4 км, время в пути — 4 дня.



Маршрут № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» проходит через проходит от устья реки Уруштен по долине реки Малая Лаба, через Умпырскую котловину, устья рек Цахвоа и Чистая и перевал Аишха. Протяженность маршрута — 52 км, время в пути — от 5 до 6 дней.