В Госдуме предложили продлить в 2026 году майские праздники и ввести дополнительный отпуск

16 мая депутат «РИА Новости» сообщило , что депутат Госдумы Георгий Арапов предложил ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск «демографическая неделя». Соответствующее обращение он направил министру труда Антону Котякову, которое есть в распоряжении СМИ. Чиновник считает, что такой отпуск поможет гражданам «восстановиться после стресса и прийти к внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребенка». Одинокие люди, по мнению политика, смогут в эту неделю познакомиться с кем-то и построить серьезные отношения.

Также, по данным ТАСС, депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил в 2026 году сделать майские выходные непрерывными — с 1 по 9 мая. Он пояснил, что рабочие дни в перерыве между «майскими» не дают россиянам возможность полноценно отдохнуть.



«Люди отпрашиваются на эти дни «между майскими», что не может не нервировать работодателя. Естественно, мы не говорим о посменной работе. Школьникам и студентам это только пойдет на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены», — отметил Антропенко.



Напомним, что ранее власти предлагали с 2026 года сделать выходной день после Пасхи и дать россиянам дополнительный выходной в честь Троицы.