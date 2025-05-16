В Госдуме предложили продлить в 2026 году майские праздники и ввести дополнительный отпуск
Депутаты Госдумы хотят установить выходные с 1 по 9 мая, а также ввести отпуск для повышения рождаемости
16 мая депутат «РИА Новости» сообщило, что депутат Госдумы Георгий Арапов предложил ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск «демографическая неделя». Соответствующее обращение он направил министру труда Антону Котякову, которое есть в распоряжении СМИ.
Чиновник считает, что такой отпуск поможет гражданам «восстановиться после стресса и прийти к внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребенка». Одинокие люди, по мнению политика, смогут в эту неделю познакомиться с кем-то и построить серьезные отношения.
Статистику — искажают, запреты — не работают:
Также, по данным ТАСС, депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил в 2026 году сделать майские выходные непрерывными — с 1 по 9 мая. Он пояснил, что рабочие дни в перерыве между «майскими» не дают россиянам возможность полноценно отдохнуть.
«Люди отпрашиваются на эти дни «между майскими», что не может не нервировать работодателя. Естественно, мы не говорим о посменной работе. Школьникам и студентам это только пойдет на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены», — отметил Антропенко.
Напомним, что ранее власти предлагали с 2026 года сделать выходной день после Пасхи и дать россиянам дополнительный выходной в честь Троицы.
Как писали Юга.ру, в июне жители Краснодарского края будут отдыхать четыре дня подряд.