В июне жители Краснодарского края будут отдыхать четыре дня подряд
В середине июня россиян ждут четырехдневные выходные
В производственном календаре 2025 года официальными нерабочими праздничными днями в России будет период с 12 по 15 июня. Длинные выходные приурочены ко Дню России.
Власти перенесли выходной с воскресенья 23 февраля на пятницу 13 мая. Всего в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных.
День России отмечают 12 июня. Праздник установили в 1992 году. До 2002 года именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
Производственный календарь — это график, в котором указаны рабочие, праздничные и выходные дни в году. Документ согласует Правительство России и Минтруд.
Следующие длинные праздничные выходные ждут россиян только в середине осени — со 2 по 4 ноября — ко Дню народного единства.