В июне жители Краснодарского края будут отдыхать четыре дня подряд

В производственном календаре 2025 года официальными нерабочими праздничными днями в России будет период с 12 по 15 июня. Длинные выходные приурочены ко Дню России.

Власти перенесли выходной с воскресенья 23 февраля на пятницу 13 мая. Всего в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных.